Мусульманин из Турции посадил миллион деревьев, возрождая Сунну Пророка Мухаммада

В турецком городе Кайсери 59-летний Мустафа Гечер на протяжении сорока лет высаживает кустарники и деревья в садах, парках и на кладбищах.

Как сообщает Islam-today, за эти года мужчина посадил около миллиона различных растений.

Гечер уже сбился со счета сколько он посадил, но примерно в год ему удается высадить около 20 тысяч деревьев.

Так мусульманин вносит свой вклад в озеленение страны, защиту окружающей среды и возрождает Сунну Пророка Мухаммада.