Мусульманин из Турции посадил миллион деревьев, возрождая Сунну Пророка Мухаммада
17:26, 09 декабря 2016Ислам
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Islam-today
В турецком городе Кайсери 59-летний Мустафа Гечер на протяжении сорока лет высаживает кустарники и деревья в садах, парках и на кладбищах.
Как сообщает Islam-today, за эти года мужчина посадил около миллиона различных растений.
Гечер уже сбился со счета сколько он посадил, но примерно в год ему удается высадить около 20 тысяч деревьев.
Так мусульманин вносит свой вклад в озеленение страны, защиту окружающей среды и возрождает Сунну Пророка Мухаммада.
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