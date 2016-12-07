Мусульманские организации Украины подписали хартию

Мусульманские организации Украины официально подписали "Хартию мусульман Украины”, которая удостоверяет их готовность объединить усилия и работать на благо государства.

Об этом заявил муфтий ДУМУ "Умма" Саид Исмагилов во время круглого стола в Укринформе.

“Факт сегодняшнего события свидетельствует о том, что подавляющее большинство мусульманской "Уммы" Украины осознали единство и готовы к диалогу. В этой хартии подчеркивается, что мусульмане Украины готовы проявлять гражданскую активность и объединять усилия, чтобы работать на благо государства Украина. Также в хартии мусульмане Украины заявляют о том, что Украина является целостным и суверенным государством, то есть таким образом мы объединились в один кулак и готовы противостоять тем, кто сегодня говорит, что здесь есть радикализм и есть такие течения, которые пользуются свободой”, - отметил Исмагилов.

В свою очередь, эксперт, религиевед Александр Саган заметил, что отделение религиеведения Института философии рассмотрело текст хартии и сделало экспертный вывод относительно документа. Так, прежде всего Институт констатирует позитивный факт появления принципиально нового документа, который очерчивает принципы и подходы современного виденья жизни мусульманских общин Украины в обществе с доминирующим немусульманским населением. Причем, в отличие от известной европейской исламской хартии, которая была принята в 2008 году и вызвала определенную конструктивную дискуссию в мусульманской среде, закончившуюся подписанием этого документа свыше 400 мусульманскими организациями, хартия мусульман Украины является документом более конкретным и менее декларативным, поскольку помечает принципы сожительства мусульман именно с учетом украинской специфики.

В то же время, по его словам, значительное позитивное влияние на украинское общество, прежде всего мусульманской его части, будут иметь тезисы хартии относительно признания культурного и национального многообразия представителей разных мусульманских объединений Украины, заинтересованности мусульман в сохранении и укреплении украинской государственности, а также готовность мусульман к сожительству в современном обществе и к защите своих прав и свобод.

“Отметим также актуальность принятия подобного документа именно в настоящий момент, когда тысячи мусульман Крыма и Донбасса стали вынужденными переселенцами и очутились в необычных для них условиях внутренней эмиграции, а значительная часть мирных жителей исламского вероисповедания даже жертвой оккупационных режимов в Крыму и на Донбассе”, - подчеркнул эксперт.

Религиезнавець также отметил, что хартия имеет характер не узкоконфессионного документа, а направленная на достижение общего мира, гармонии, пропагандирует поиск путей решения спорных вопросов, как между мусульманскими объединениями, так и в отношениях мусульманского сообщества с другими вероисповеданиями. Он призвал все исламские институты Украины приобщиться к доработке хартии и ее подписанию.