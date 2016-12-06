День рождения Пророка Мухаммада объявлен в ОАЭ выходным

Ожидается, что Маулид (день рождения Пророка Мухаммада) придется на воскресенье, 11 декабря, или на понедельник, 12 декабря, и в честь праздника в Объединенных Арабских Эмиратах объявлены официальные выходные, сообщает Islam-today.

Согласно исламскому календарю, на какой именно день придется праздник, еще нужно установить, если на понедельник, то власти страны перенесут выходной на воскресенье.

В этом году Маулид отмечается два раза, 6 января и 11 декабря, и связано это с несоответствием мусульманского календаря григорианскому.