День рождения Пророка Мухаммада объявлен в ОАЭ выходным
18:06, 06 декабря 2016Ислам
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islam-today.ru
Ожидается, что Маулид (день рождения Пророка Мухаммада) придется на воскресенье, 11 декабря, или на понедельник, 12 декабря, и в честь праздника в Объединенных Арабских Эмиратах объявлены официальные выходные, сообщает Islam-today.
Согласно исламскому календарю, на какой именно день придется праздник, еще нужно установить, если на понедельник, то власти страны перенесут выходной на воскресенье.
В этом году Маулид отмечается два раза, 6 января и 11 декабря, и связано это с несоответствием мусульманского календаря григорианскому.
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