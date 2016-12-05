Вид Каабы в разрезе: что находится внутри главной святыни мусульман

Кааба является главной святыней ислама. Ежедневно сотни миллионов мусульман направляют свои взоры с молитвой в строну этой святыни, сообщает islamnews.ru. Ежедневно возле нее молятся десятки, а в некоторые дни сотни тысяч верующих.

Внутри Каабы 180 кв м зал и нет электричества. Первое, что видит вошедший, – это три деревянные колонны, которые еще установил сподвижник Пророка Абдалла ибн аз-Зубейр. Они изготовлены из цельных стволов тика. Колонны поддерживают потолок здания. Вверху к колоннам прикреплена перекладина, на ней висят множество старых ламп.

Пол и стены обложены мраморными плитами. Одна плита, михраб, отличается от прочих. Она красноватого цвета, с закругленными углами. Расположена у стены прямо напротив входа и вытерта настолько, что стала заметно ниже остальных.

Вверху стены покрыты шелковым материалом с на котором золотом вышиты аяты Корана и шахада – свидетельство о том, что нет Божеств, кроме Аллаха, и Мухаммед – Пророк Его. Надписи многократно повторяются в виде узора. Как и внешнее покрывало, ткани внутреннего убранства меняют раз в год.

По правую руку – небольшая выгородка с позолоченной дверцей, называемой Дверь покаяния (баб-ат-тауба). За ней – лестница, ведущая на крышу. Попасть туда можно через тесный одностворчатый люк, открывающийся наружу.