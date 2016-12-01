Мусульманам Грузии передали 20 мечетей

Государственное агентство по вопросам религии Грузии передало мусульманской общине 20 мечетей, основная часть которых находится в западной части страны. Об этом сообщает "Инфо Ислам".

Данное решение было принято на заседании рекомендационной комиссии, изучающей имущественные и финансовые вопросы религиозных объединений, сообщает Спутник.

Все 24 вопроса, которые были вынесены со стороны мусульманской общины на заседании были удовлетворены представителями агентства по вопросам религии.

В настоящее время в Грузии функционируют более 250 мечетей, 150 уже переданы в пользование мусульманской общине. Продолжаются работы по включению остальных мечетей в распоряжение мусульман.

Согласно данным Национальной службы статистики, на сегодняшний день в Грузии проживают 39 8677 мусульман.