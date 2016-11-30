Мекка к 2020 году станет центром бизнес-туризма

В скором времени Мекка, которая является мировым центром религиозного туризма, станет еще и центром так называемого MICE-туризма (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий).

Такое мнение высказали отраслевые эксперты. Примечательно, что хотя Мекка и является центром религиозного паломничества, в последние году многие иностранные компании и государственные учреждения различных стран выбирают Мекку в качестве места проведения деловых мероприятий. К примеру, в Мекке все чаще стали проходить годовые собрания акционеров и заседания советов директоров.

Как правило, эти бизнес-мероприятия совмещаются с Умрой. По мнению экспертов, уже в 2020 году большая часть конференция и выставок для стран Ближнего Востока будет проходить именно в Саудовской Аравии.

Islam-today