Муфтий Украины заявил об угрозе распространения в Украине сторонников ИГИЛ

Председатель Духовного управления мусульман Украины, Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим на совещании с участием спикера Верховной Рады Андрея Парубия осудил практику создания батальонов по религиозному признаку и заявил об угрозе распространения в Украине сторонников террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщает umma.ua.

Ахмед Тамим заявил, что сейчас в стране регистрируется сразу несколько исламских духовных центров. Одновременно границы страны оказались открыты для притока экстремистов.

«Мы бы хотели, чтобы с поднятием свободы, демократии и т.д. и, особенно, во время Майдана и после Майдана были внимательнее — как депутаты — по вопросу открытия дороги представителям экстремистских организаций, которые всегда, как на Западе, так и на Востоке на основе законов находят возможность распространять свое зло. Мы, как первое Духовное управление мусульман в Украине, видели, что государство работает на сплоченность конфессий, но, с другой стороны, уже семь духовных управлений мусульман Украины, а мы представляем всего 5% населения. Ислам – это не по национальности. А казанские татары сделали свое духовное управление, потом сделали Партию мусульман Украины, и в результате — это уже муфтият зарегистрированный в ДНР. Или Духовное управление мусульман Крыма, которое именно для мусульман Крыма и сделало раскол для местных мусульман в Крыму. Те мусульмане, которые не крымские татары, как будто бы уже не имеют отношения…В результате сейчас это уже духовное управление мусульман республики Крым и Севастополя как российское юридическое лицо. Кроме этого, Киевский муфтият, который получил орден от (фракции Госдумы) «Наш дом – Россия». Еще есть многие другие организации которые на основе свободного закона регистрируются, о которых мы узнаем спустя несколько месяцев из СМИ. Нам надо признать, что здесь растет элемент экстремизма – тоже на основе использования свободы и демократии. Кто не может сейчас регистрировать религиозное юридическое лицо, регистрирует это как общественную организацию – исламский культурный центр или другую. Мы видим, что в каждом городе растут как грибы… Мы заняли позицию против политизации религии. Мы против того, чтобы были какие-то батальоны по национальному или религиозному признаку. Батальоны – украинские, проблемы – украинские, и решение проблем тоже должно быть украинским. Сейчас есть вмешательство некоторых дипломатов в проблемы Ислама в Украине. Мы бы не хотели, чтобы здесь была новая территория т.н. ИГ. Мы знаем, что делают в других странах, и те страны, которые открыли им коридор, мы видели, как они страдают», — сказал Муфтий.