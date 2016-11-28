Саудовская Аравия запретила въезд людям, сменившим пол

Власти Саудовской Аравии официально запретили трансгендерам въезжать на территорию королевства, в том числе для совершения паломничества: Умры и Хаджа. Об этом сообщает Islam-today.

Соответствующее распоряжение опубликовано правительством КСА. Так, в частности, инструкции о запрете обрабатывать визовые файлы любого гражданина, сменившего пол, от Генерального консульства КСА уже получили туристические агентства Пакистана.

Планируется, что аналогичные директивы в скором времени получат и консульства Саудовской Аравии по всему миру. Между тем, правительство Саудовской Аравии запрет этот пока никак не прокомментировало.