Саудовская Аравия запретила въезд людям, сменившим пол
13:53, 28 ноября 2016Ислам
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Трансгендерам запретили посещать Саудовскую Аравию / Islam-today
Власти Саудовской Аравии официально запретили трансгендерам въезжать на территорию королевства, в том числе для совершения паломничества: Умры и Хаджа. Об этом сообщает Islam-today.
Соответствующее распоряжение опубликовано правительством КСА. Так, в частности, инструкции о запрете обрабатывать визовые файлы любого гражданина, сменившего пол, от Генерального консульства КСА уже получили туристические агентства Пакистана.
Планируется, что аналогичные директивы в скором времени получат и консульства Саудовской Аравии по всему миру. Между тем, правительство Саудовской Аравии запрет этот пока никак не прокомментировало.
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