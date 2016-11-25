Правительство Турции намерено прощать насильников, если они будут жениться на своих жертвах

Правительство Турции предварительно одобрило законопроект, позволяющий насильникам избегать уголовного наказания. Преступников не будут судить, если они согласятся жениться на своей жертве, сообщает "Седмица".

Подобное решение вызвало серьезный шквал замечаний и недовольства со стороны граждан. Они считают, что нововведение увеличит не только количество преступников, но и частоту браков в несовершеннолетнем возрасте. Теперь мужчины, которые осознают неправомерность своих действий, смогут избежать наказания. По словам авторов проекта, закон предназначен для того, чтобы защитить от судебных разбирательств злоумышленников, не осознававших, что их жертва не согласна на интимную близость.

Кроме того, ответственности смогут избежать те, кто не был осведомлен о юном возрасте девушки. Следующее обсуждение проекта состоится в конце ноября.