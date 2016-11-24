В Саудовской Аравии индийцу, осквернившему Священную Каабу, грозит смертная казнь

В Саудовской Аравии арестован иностранец, который подозревается в осквернении Священной Каабы, которая является одной из главных святынь ислама.

Как сообщает Islam-today, подозреваемый – гражданин Индии.

По информации саудовских правоохранителей, он приложил к черному камню, расположенному в центре Запретной мечети, изображение Будды, а затем сфотографировал все это и выложил в социальные сети.

Задержать 30-летнего вандала удалось в одном из пригородов Мекки – сам священный город он успел покинуть. Примечательно, что за подобное преступление по законам шариата ему может грозить смертная казнь.