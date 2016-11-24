В США сняли серию фильмов "Тайная жизнь мусульман"

«Тайная жизнь мусульман» представляет собой серию короткометражных фильмов, основаных на реальных жизненных историях мусульман. Новая серия видео ломает все стереотипы касательно мусульман.

Джошуа Сефтел – исполнительный директор «Тайная жизнь мусульман», говорит, что эти персонажи, как правило, изображаются с отрицательной стороны.

Режиссер надеется, что серия поможет американцам увидеть в мусульманах то, что они, обычные люди, которые, так же как и все остальные, хотят мирной жизни.

«Если мы можем помочь создать понимание, даже в самом малом смысле этого слова – это уже сделает меня счастливым», - сказал Сефтел.

В последнем эпизоде серии 15 мусульманских знаменитостей страны объясняют, почему нельзя обобщать мусульман и сваливать их в одну кучу, сообщает Huffington Post.

Все эти известные в США мусульмане – представители мира спорта, шоу-бизнеса, моды, сатиры и юмора, правозащиты и журналистики – поделились своими соображениями по поводу того, кто такие мусульмане.

В совокупности ответы известных мусульман США доносят до зрителей недопустимость ассоциирования целой конфессии с действиями отдельных криминальных и воинствующих личностей.

Основная цель «Тайной жизни мусульман», как уже упоминалось, является изменение стереотипов, которые засели в головах у людей, по отношению к мусульманам, демонстрируя, как сообщество может феноменально хорошо сотрудничать в различных сферах жизни. Люди различных религий и верований должны сосуществовать мирно.

info-islam.ru