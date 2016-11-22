Коран из шелка изготовили в Азербайджане

Уникальный Коран изготовила азербайджанская художница из 50 метров шелка.

Азербайджанская художница и мастер по росписи изготовила Коран, страницы которого сделаны из шелковой ткани.

Для изготовления Корана художница использовала 50 метров черного прозрачного шелка.

В творчестве художницы переплетаются синтез традиций и современности, причем в ее работах бросается в глаза утонченность и своеобразный ритм.

Как сообщила художница, работа по изготовлению Корана с шелковыми страницами заняла три года.

Также она имеет официальный авторский сертификат, подтверждающий, что она первая создала живописные табло на шелке.

info-islam.ru