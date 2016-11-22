Коран из шелка изготовили в Азербайджане
19:07, 22 ноября 2016Ислам
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info-islam.ru
Уникальный Коран изготовила азербайджанская художница из 50 метров шелка.
Азербайджанская художница и мастер по росписи изготовила Коран, страницы которого сделаны из шелковой ткани.
Для изготовления Корана художница использовала 50 метров черного прозрачного шелка.
В творчестве художницы переплетаются синтез традиций и современности, причем в ее работах бросается в глаза утонченность и своеобразный ритм.
Как сообщила художница, работа по изготовлению Корана с шелковыми страницами заняла три года.
Также она имеет официальный авторский сертификат, подтверждающий, что она первая создала живописные табло на шелке.
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