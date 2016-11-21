Высокоскоростной поезд будет запущен между Меккой и Мединой в 2018 году

В марте 2018 года между Меккой и Мединой будет запущен высокоскоростной поезд, который сможет ежедневно перевозить до 166 тысяч человек. Время в пути от одного города до другого составит всего 2,5 часа.

Стоит отметить, что изначально открыть железную дорогу между главными мусульманскими святынями планировалось открыть уже к концу этого года, однако из-за финансовых затруднений дата была перенесена.

Напомним, контракт на сумму 6,7 миллиардов долларов власти Саудовской Аравии заключили с испанским консорциумом в 2011 году.

Проект, который ему предстоит реализовать, предполагает прокладку 444 километров железнодорожных путей между Меккой и Мединой, а также поставку 35 поездов и обслуживание линии в течение 12 лет.

Islam-today

Оригинал публикации: http://islam-today.ru/novosti/2016/11/21/vysokoskorostnoj-poezd-svazet-mekku-i-medinu-v-2018-godu/