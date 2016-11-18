Лукашенко признался, зачем поцеловал Коран

На пресс-конференции в Минске Александр Лукашенко сказал о том, что у каждого своя дорога к храму и надо уважительно относиться к другим религиям.

«В стране живут много тысяч мусульман. И я для них тоже президент. И они никогда никаких проблем нам не создавали. У нас с ними идеальные отношения, как с католиками и православными. Я президент всех», – сказал Лукашенко.

Также президент рассказал о том, зачем он поцеловал Коран.

«Мне доложили: меня критикуют за то, что я Коран поцеловал. Мы с Эрдоганом были на открытии этой мечети. Ему подарили Коран – он его поцеловал. И мне дали такой же Коран – и что я должен был сделать? Я повторил этот жест», – сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Белоруссии идеальные отношения между мусульманами, католиками и православными, а законодательством страны предусмотрены равные права для представителей всех религий.

«Наверное, кто-то думает, что меня уже "перекрестили". Да нет, меня никто не "перекрестил". Но я президент, и у меня в стране живут немало тысяч мусульман. Для них я тоже президент. И они никогда никаких проблем нам не создавали», – добавил он.

Белорусский президент также отметил, что в стране не обращают внимание на национальность человека.

«Что касается религии, то лозунг один: каждый найдет дорогу к своему храму», – резюмировал Лукашенко.