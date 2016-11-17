В Марокко 15 тыс мечетей переведут на солнечную энергию

В ближайшие 5 лет тысячи государственных мечетей страны полностью перейдут на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные модули, передает CNN.

В этом году солнечные панели и энергосберегающее освещение установят в 100 мечетях Марокко , а в последующую пятилетку эти важные изменения произойдут в 15 000 подконтрольных государству мечетях, т.е. в 30% мусульманских культовых сооружений страны.

По словам руководителя проекта в государственной энергетической компании Ахмеда Бузида, власти начинают эту инициативу с мечетей, поскольку надеются, что население возьмет пример с домов Аллаха и обзаведется «зеленой» энергией и в своих домах.

Отметим и то, что к марту 2019 года 600 мечетей мусульманской страны перейдут на LED-освещение, водонагреватели на солнечной энергии и фотоэлектрические системы.

«Мы хотим повысить осведомленность, а мечети – важные центры социальной жизни в Марокко. Это места, где люди обмениваются мнениями о всевозможных вопросах, в т.ч., мы надеемся, и о возобновляемых источниках энергии», – прокомментировал Иан-Кристоф Кунтце.

Ранее в Марокко открыли крупнейшую в мире солнечную энергетическую станцию. Станция сооружена в пустыне Сахара, неподалеку от города Уарзазат.

В значительной степени для Марокко это вынужденная мера, вопрос выживания, так как, по подсчетам экологов, использование водных ресурсов для нужд энергетики, как это происходило до недавнего времени, грозит не только стране, но и региону нехваткой питьевой воды.

Соответственно, Марокко таким образом планирует отказаться как от водной энергетики, так и последовательно снижать использование нефти, выйдя к 2030 году.