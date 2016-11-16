В Кнессете прозвучал мусульманский призыв на намаз в знак протеста против запрета на азан в Иерусалиме

В знак протеста против законопроекта, предполагающего запрет на азан в Иерусалиме, депутат израильского Кнессета Ахмед Аль Тиби прочел мусульманский призыв на намаз прямо в зале заседаний.

«Это – протест против законопроекта, запрещающего мечетям Восточного Иерусалима призывать верующих на молитву с помощью громкоговорителя», - объяснил парламентарий.

По его мнению, принятие такого закона свидетельствует о невероятно высоком уровне фашизма в израильском обществе. Напомним, законопроект, инициированный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, был одобрен межминистерским Комитетом по законодательству.

Теперь ему предстоит пройти три этапа голосования. Если все три раза он будет одобрен, то вступит в законную силу.

Ислам сегодня