Стинг выпустил новый альбом с песней "ИншаалЛах"

Всемирно известный британский музыкант и композитор Стинг (Sting) представил новый студийный альбом «57th & 9th», посвященный беженцам с Ближнего Востока.

Об этом артист рассказал журналу Rolling Stone.

Как отмечает издание, для Стинга это будет первый рок-альбом за много лет. Примечательно, что одна из песен этого альбома называется "ИншаалЛах" ("Если так пожелает Аллах"). Это выражение используется как знак смирения мусульманина перед волей Аллаха.

"На моём плече спящий ребёнок, Люди вокруг нас проклинают море, Беспокойство матери сменяется страхом, Кто обвинит её, обвинив меня? Иншаллах, иншаллах, Да будет так, если на то воля Твоя! Иншаллах, иншаллах, Если на то воля Твоя... В наши печальные лодки беглецов Задувает холодающий ветер, Нервные взгляды ищут в темноте, Пока на море вздымаются волны. Иншаллах, иншаллах, Да будет так, если на то воля Твоя! Иншаллах, иншаллах, Если на то воля Твоя... Море волнений, море страхов, А в нашей стране — одни слёзы, В нашем будущем нет места прошлому, Да будет так, если на то воля Твоя! Иншаллах, иншаллах, Да будет так, если на то воля Твоя! Иншаллах, иншаллах, Если на то воля Твоя..."

Islam-Today