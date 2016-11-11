В Эмиратах открылась первая эко-мечеть (фото)

В одном из новых районов Дубая, который позиционируется застройщиком как «самый зеленый» район города, открылась так называемая эко-мечеть. Мусульманский храм рассчитан на 700 верующих.

При строительстве его использовались высокотехнологичные, экологичные технологии, благодаря которым она будет оказывать минимум негативного воздействия на окружающую среду.

Так, в потребление энергии в мечети снижено на 90% по сравнению с другими аналогичными по площади зданиями. Парковка мечети оборудована солнечными батареями.

Напомним, район Sustainable City, площадь которого составляет 460 тыс кв. м, основан на трех принципах устойчивости: экологической, экономической и социальной. Городок почти не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Islam-today