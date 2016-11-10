Известная на весь мир афганка с обложки National Geographic депортирована из Пакистана

44-летняя гражданка Афганистана Шарбат Гулу, которая прославилась на весь мир после того, как в 1985 году ее фото появилось на обложке журнала National Geographic, депортирована из Пакистана на родину.

Сообщается, что пакистано-афганскую границу она пересекла накануне. Вместе с ней из Пакистана в Афганистан вернулись и четверо ее детей. Женщина была выслана из страны по истечении 15-дневного срока ареста, который был назначен ей по обвинениям в подделке документов.

Шарбат Гулу в окружении полиции. Примечательно, что пакистанские власти, как оказалось, предлагали женщине помочь остаться в Пакистане, однако она предпочла вернуться на родину.

Islam-today