Иран обвинил Саудовскую Аравию в спекуляции исламскими святынями

Саудовская Аравия использует исламские святыни в политических целях. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

«Саудовские власти используют исламские святыни для достижения политических целей, выдумывая совершенно неуместные истории и вещи», - отметил, в частности, Касеми. Напомним, ранее власти Саудовской Аравии заявили, что баллистическая ракета, выпущенная из Йемена, направлялась в Мекку – самый священный для мусульман мира город.

«Власти КСА выдвинули эти обвинения в адрес Йемена совершенно безосновательно. И сейчас активно используют исламские святыни в качестве рычага давления на мусульманские страны. Это – очень опасная тенденция», - подчеркнул иранский дипломат.

Islam-today