Ревность с точки зрения ислама

Семейный очаг можно сравнить с уголком Рая. Супруги, которые ради Аллаха объединили свои жизни, в сущности, являются друзьями, идущими по пути к вечной жизни. Они стараются защищать друг друга от запретного и пробуждают друг друга к повиновению Аллаха.

Существует два вида ревности. Первая является запрещенной, а вторая является сунной.

Рассмотрим оба вида: 1. «Хасад» - это ревность к тем благам, которыми наделен другой брат мусульманин и желание ему зла, и она является харамом.

2. Другим видом является ревность к намахрамам наших дочерей, сестер, матерей и жен, направленная на их защиту. Этот вид ревности является сунной.

Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) поощрял этот вид ревности. Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Аллах любит тех своих рабов, которые ревнуют своих махрамов к намахрамам» (Джамиус-Сагыр, 2/1078).

«Ревность махрамов – от веры. А измена – это лицемерие» (Джамиус-Сагыр, 3/2804). Ревность махрамов является покрывалом, которое защищает их от запретного, удерживая в рамках дозволенного.

В Коране говорится: «Вы покрывало для них, а они покрывало для вас» (аль-Бакара 2/187). Этот аят указывает на то, что супруги являются покрывалом друг для друга, укрывающим их от харама. Одной из основных составляющих этого покрывала, является ревность.

Так как посредством ревности женщина оберегает своего мужа от запретного, а мужчина оберегает свою жену от неподобающей одежды и ненужных связей, и в основе этого, лежит призыв к богобоязненности, обретению довольства Аллаха Всевышнего, к Раю и защите от Ада.

Если женщина ревнует своего мужа, не желая, чтобы он смотрел на других женщин, то это является хорошей чертой, и женщина, сознательно или несознательно, делает это ради Аллаха. Так как Аллах Всевышний сказал в Коране: «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них» (Нур 24/30); «Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают сердца» (Мумин 40/19); «Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу» (аль-Исра 17/36).

Если мужчина ревнует свою жену, не желая, чтобы она вызывающе одевалась и общалась с незнакомыми людьми, то это так же является хорошей чертой, и мужчина, сознательно или несознательно, делает это ради Аллаха. Так как Аллах Всевышний сказал в Коране: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы.

Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов ...; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают» (ан-Ну 24/31); «Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом» (аль-Ахзаб 33/32).

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