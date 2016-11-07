В Иерусалиме хотят запретить мусульманский призыв к молитве

В Иерусалиме хотят объявить азан вне закона. С соответствующей инициативой выступил мэр израильской столицы Нир Баркат. Он заявил, что против мусульманского призыва к молитве необходимо применить так называемый закон «невыносимого шума». В первую очередь, по его мнению, это необходимо сделать в Восточном Иерусалиме, где мечети соседствуют с еврейскими поселениями.

Сообщается, что Баркат уже обратился к командующему полиции Иерусалима и попросил его «найти подходящее решение невыносимого шума, исходящего из местных мечетей». Стоит отметить, что с аналогичным призывом – запретить азаны в Восточном Иерусалиме – ранее в этом году выступил и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Мусульманская община, в том числе и глава Высшего совета мусульман Иерусалима Икрима Сабри, призывы запретить азаны уже осудила. Напомним, в Иерусалиме, священном для мусульман, находится третья по значимости святыня ислама – мечеть Аль-Акса.

Islam-today