Власти Саудовской Аравии подняли цену на Хадж почти в 6 раз

Власти Саудовской Аравии подняли сумму визовых сборов почти в 6 раз. Такое резкое повышение вызвало беспокойство среди мусульманских стран – они отмечают, что это неизбежно скажется на стоимости паломничества к исламским святыням.

Согласно плану, виза на единовременное посещение КСА теперь стоит 533 доллара – повышение составило почти сотню долларов. Виза на 6 месяцев теперь обойдется в 800 долларов, а годовая – в 1333 доллара.

Повышение скажется на всех, кто посещает Саудовскую Аравию: туристах, тех, кто едет в королевство по делам, но особенно – на паломниках, едущих в КСА совершить Хадж и Умру.

Как отмечают эксперты, повышение стоимости виз может весьма плачевно сказаться на количестве мусульман, ежегодно посещающих Мекку и Медину, особенно в связи с тем, кто сами власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли о намерении увеличить туристический поток в страну.

Сейчас хадж в Мекку обходится паломникам, в зависимости от места их проживания, в сумму от 800 до 7000 долларов.

Теперь же стоимость хаджа может стать для большинства мусульман попросту неподъемной, тем более что уже согласно исследованиям 2012 года, стоимость хаджа мусульмане по всему миру оценивали как "очень высокую".

Islam-today