11 советов как избежать страшнейшего греха в исламе

Риба – ростовщичество считается одним из самых больших грехов в исламе. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Настанет время, когда будет невозможно найти ни одного человека, который бы не участвовал в ростовщичестве. И даже если кто-то будет думать, что он не участвует в ростовщичестве, то пыль ростовщичества наверняка настигнет его».

В Коране сказано: «Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновением. Это потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха.

А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно» (2:275). Современный мир – это постоянные кредиты, долгосрочные проценты и ипотеки, рекламы, манящие взять кредит и решить все ваши проблемы вместо множества новых. Люди погрязли в ростовщичестве.

Риба приносит сложности в эту жизнь, но больше всего тяжелы его последствия в ахирате. Покупка крупных товаров, таких как дома, машины, в кредит приводит к риба. Долгосрочный процент вызывает большие проблемы, такие как ссоры в семье, депрессия в результате неплатежеспособности, потери имущества, постоянное состояние страха и прочее.

Кредитные карты вводят людей в еще большие долги, с которыми они не в состоянии справиться, а проценты все набегают. И это превращается в замкнутый круг. Что мы делаем не так? Если мы не в состоянии полностью избавиться от риба, как мы можем минимизировать потери, чтобы все-таки избавиться от него? Что мусульманин может сделать в подобной ситуации?

1. Иметь таваккуль (упование), что Аллах обеспечит вас и вашу семью пропитанием.

2. Не брать товары в кредит.

3. Выбирать халяльные инвестиции (золото вместо рынка акций).

4. Копить деньги на жилье вместо того, чтобы брать ипотеку.

5. Быть бдительным при подписании договоров и иметь кого-то, кто мог бы проверить документ, который вы собираетесь подписать.

6. Открывать беспроцентные счета в банке.

7. Оплачивать счета вовремя, чтобы избежать штрафных пени (включать функцию автоплатежа).

8. По возможности занимать деньги у знакомых и близких вместо того, чтобы брать кредит.

9. Не покупать то, на что у вас нет денег, если это не является необходимостью. Жить в рамках своих возможностей.

10. Совершать операции в исламских банках.

11. Принять/дать «Кард аль хасана» - все это так называемый «благотворительный» кредит, который обязывает заемщика вернуть кредитору лишь основную сумму займа.

Но заемщик имеет право по своему усмотрению выплатить вознаграждение кредитору, добавив его к основной сумме кредита. Вы также можете посещать семинары о халяльном инвестировании и учиться у других, как они производят свои операции дабы избежать системы риба.

Islam-Today