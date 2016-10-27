В Пакистане арестовали девушку, которую знает весь мир по фото в National Geographic

Девушка из Афганистана Шарбат Гула, которая прославилась на весь мир после того, как ее фото украсило обложку журнала National Geographic, арестована.

Задержана девушка была в своем доме в Пакистане, куда она бежала из родного Афганистана. Сообщается, что причиной стали подозрения в подделке документов – пакистанские власти полагают, что она может находиться на территории страны незаконно.

Если подозрения в отношении Гула подтвердятся, то ей грозит весьма солидное наказание – тюремное заключение сроком до 14 лет.

Напомним, всемирную известность Шарбат Гула приобрела после публикации ее фотографии, сделанной фотографом Стивом Маккари в лагере беженцев в 1985 году. Впоследствии фоторабота получила множество наград.

Islam-today