В США на выставке Корана представлены рукописи, которым почти тысяча лет

Некоторым рукописям, демонстрируемым на первой в США крупной выставке Корана, почти тысяча лет.

Последняя значительная экспозиция священной книги ислама на Западе состоялась в лондонском Британском музее в 1976 году, сообщает "Ислам сегодня" со ссылкой на The Guardian.

На выставке «Искусство Корана», которая проходит в одном из музеев Смитсоновского института, представлено более 60 богато оформленных рукописей – по большей части, экспонатов Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле, – созданных за последнюю тысячу лет в разных странах исламского мира и олицетворяющих широкую гамму стилей и форматов.

По словам директора музея Джулиана Рэби (Julian Raby), выставка позволяет создать представление о том, как выглядят величайшие образцы исламской каллиграфии, миниатюры и переплетного дела.

Несмотря на то, что она проходит в крайне противоречивой и политизированной атмосфере, окружающей мусульман в США – на самом деле, это чистое совпадение, говорят музейщики: просто экспозиция стала кульминационной точкой нескольких лет тесного сотрудничества двух культурных учреждений, начавшегося в 2010 году.

Первые разделы выставки посвящены ключевым аспектам Корана как текста, например, упоминаниям о предшествующих пророках, и преемственности писаний всех монотеистических религий.

Вторая часть выставки освещает многовековые художественные традиции записи Корана. Здесь можно увидеть старейшие фрагменты рукописей Корана, созданные в первые сто лет после смерти Пророка (мир ему и благословение). Например, два листа пергамента, надписи на которых сделаны на Ближнем Востоке до 725 года: они представляют собой вертикально оформленный текст, выполненный коричневыми чернилами шрифтом «хиджази» и сопровождающийся простым геометрическим или растительным орнаментом, который разделяет суры.

«Некоторые рукописи буквально были призваны ослеплять: либо своим размером, либо миниатюрами, каллиграфией, качеством бумаги и чернил», — объясняет куратор музея Массумех Фархад (Massumeh Farhad).

Экземпляры, представленные на выставке в галерее А. Саклера – это изысканнейшие образцы данного вида искусства, относящиеся к различным эпохам и культурам, в том числе, созданные в арабских халифатах Омейядов и Аббасидов, Афганистане и Иране сельджукского периода, в империи Тимуридов, в Египте периода мамлюков, Персии времен сефевидов и в Османской империи.

Многие экземпляры создавались по заказу султанов и высшей знати, иные были получены ими в дар или в качестве военного трофея. Например, в 1533 году османский султан Сулейман Великолепный привез из иранской военной кампании поразительной красоты 30-томный Коран, который в начале XIV века был создан по заказу монгольского Олджейту-хана багдадскими мастерами.

У мусульманской элиты было принято жертвовать эти богато украшенные Кораны религиозным учреждениям, передавая в общественное пользование, «чтобы народ мог слышать их послание», говорит Фархад.

В некоторых случаях даже можно проследить истории конкретного Корана: например, удивительный цветной том из Шираза содержит запись, указывающую, что в 1583 году он был пожертвован могущественной супругой Селима II Нурбану-султан стамбульской мечети Атик Валиде, а позднее передан в султанскую мечеть, построенную по приказу Михримах, сестры Селима III.

На закате Османской империи, в 1914 году, государство поручило собрать ценнейшие экземпляры Корана, обнаруженные на территории страны, в специальное хранилище в Стамбуле. Именно на его базе со временем был создан Музей вакуфов, позднее переименованный в Музей турецкого и исламского искусства, в запасниках которого в настоящее время насчитывается более 3 000 экземпляров Корана и более 250 000 разрозненных фрагментов.

Кураторы вашингтонского музея утверждают, что даже среди посетителей-мусульман мало кому «выпадала возможность видеть подобный материал».

Они надеются, что для немусульман выставка не только станет уникальным зрелищем, но поможет полнее оценить величие священного текста.

«Мы надеемся показать Коран с иной точки зрения, чем его представляют сейчас, учитывая ситуацию в мире, и, таким образом, способствовать более тонкому пониманию и обсуждению как Корана, так и ислама и его культуры», — говорит М. Фархад.