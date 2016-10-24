В Малайзии продавцам хот-догов напомнили, что в исламе собаки "нечистые" и попросили переименовать товар (укр.)

Продавців хот-догів у Малайзії попросили перейменувати їхній товар. В іншому разі вони ризикують халяльною сертифікацією. Таку вимогу ухвалив релігійний держорган країни після скарг від мусульманських туристів.

Керівник Департаменту розвитку ісламу Малайзії Сіраджудін Сухайм заявив, що назва "хот дог" може спантеличити.

"В ісламі собаки вважаються нечистими, і ця назва не може бути з халяльною сертифікацією", - сказав він.

Така сертифікація вказує, яку продукцію можуть споживати мусульмани.

У департаменті кажуть, що халяльна їжа і ароматизатори "не можуть називатися іменами нехаляльних продуктів, таких як шинка, бекон, пиво, ром та інші, які можуть призвести до плутанини".

Малайзія, де більшість населення - мусульмани, практикує помірковану форму ісламу. Проте консервативне ставлення до релігії зараз на підйомі.

У понеділок популярному магазину кренделів франшизи Auntie Anne's відмовили у халяльній сертифікації, поки вони не перейменують їхній "претцель-дог" (сосиска в тісті).

Представник американської мережі заявив, що це незначне питання, компанія не проти, щоб перейменувати страву.

Міністр туризму і культури Малайзії Назрі Азіс розкритикував рішення, назвавши його "дурним".

"Хот-дог - це хот-дог. Навіть у Малайзії це називають хот-догами протягом стількох років. Я мусульманин і я не ображаюсь", - сказав він репортерам, додавши, що у департаменту не було підстав для такого кроку.

"Слово прийшло з англійської мови. Будь ласка, не робіть так, щоб ми виглядали дурними і відсталими", - зазначив він.

Новина щодо перейменування ход-догів сколихнула соцмережі у Малайзії.

Користувачі Facebook жартують: "Магазини домашніх тварин, будь ласка, перейменуйте ваших собак у сосиски".

"Це примушує нашу країну рухатися у минуле", - коментує користувач YL Chew.

Активіст і колумніст Маріна Махатхір, дочка колишнього малайзійського лідера Махатхіра Мохамада, розкритикувала прохання департаменту. "Ох, ми бідні мусульмани, яких так легко заплутати", - написала вона у Facebook.

Малайзія часто пишається тим, що є поміркованою мусульманською країною. При цьому в останні роки в державі приділяється більше уваги ісламському кодексу поведінки.

bbc.com