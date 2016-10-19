В Турции создали мечеть из чистого золота (фото)

В Турции появился мусульманский храм из чистого золота. Над макетом мечети Чамлыджа работали 27 высококлассных ювелиров. Вес конструкции из драгоценного металла составляет 307 килограмм 22 грамма.

Высота – 1,85 метров. Уникальное изделие представили на международной ювелирной выставке Istanbul Jewelry Show, которая считается одной из самых крупных и авторитетных в мире.

Стоит отметить, что сама мечеть Чамлыджа, которая стала прототипом для золотого макета, будет официально открыта летом 2017 года.

Islam-today