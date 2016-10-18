В Египте проходит Международная конференция по изданию фетв

islam-today.ru

В столице Египта Каире проходит Генеральный секретариат международных организаций и учреждений по изданию фетв под эгидой Президента Египта Абдуллы-Фатха Ас-Сиси.

Участие в конференции принимают представители 80 государств. Россию на мероприятии представляет делегация во главе с муфтием Чечни Салахом-хаджи Межиевым.

Первый съезд Генерального секретариата международных организаций и учреждений по изданию фетв прошёл в 2015 году.

В этом году темой съезда стала «Научная подготовка и обучение методу выведения фетв имамов мечетей в немусульманских странах». Мероприятие завершится 19 октября.

islam-today.ru