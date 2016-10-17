В наступлении на сакральный город Дабик в провинции Алеппо увидели пророчество Мухаммада о последних временах

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы заняли город Дабик, который находился под контролем боевиков "Исламского государства" и имел для ИГ важное символическое значение, сообщает ВВС.

Сирийские оппозиционные группировки, которые Турция поддерживает, публикуют фото из окрестностей города, где, если верить предсказаниям, должна состояться финальная битва между армией мусульман и "ордой неверных" - один из важнейших мифов в агитационной работе "Исламского государства", сообщает rus.newsru.ua.

Абу Хурайра - один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада - передал хадис о том, что пророк Мухаммад сказал: «Последний час (истории) не прибудет, пока римляне не высадятся или в аль-Амаке или в Дабике» (два города вдоль сирийско-турецкой границы).

Дабик, занятый ИГ летом 2014 года, - город, упоминающийся в исламском пророчестве 1300-летней давности. Мусульманский Армагеддон стал фундаментальной частью идеологии экстремистов, которая активно используется при вербовке новых борцов за "правое дело", убежденных, что они живут на рубеже "перелома истории".

Город расположен на границе Сирии с Турцией. Операция по его освобождению готовилась с августа этого года, когда турецкая армия перешла сирийскую границу.