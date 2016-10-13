Продукция "халяль" превращаются в глобальную экономику - эксперты

Уже к 2020 году мировой рынок «халяля» вырастет более чем на 10% и будет исчисляться 3,7 триллионами долларов. Об этом эксперты со всего мира говорили на проходящем в Дубае Всемирном исламском экономическом саммите.

«Халяль сегодня – это не только еда, но и все, что связано с человеческой жизнью: медицина, косметика, фармацевтика, туризм и многое другое», - говорит представитель Международного центра сертификации «Халяль» Амина Ахмед Мохаммед.

Особенно перспективным с точки зрения потенциала развития считается халяльный туризм. Уже сейчас доля халяльных туристических услуг на мировом рынке туризма составляет почти 12%, и это не считая хаджа.

Islam-today