В Италии имамов наделят правовой неприкосновенностью

Власти Италии намерены наделить имамов страны официальным статусом «служителей культа».

Соответствующее соглашение с Союзом общин и исламских организаций в Италии будет подписано уже в ближайшее время.

Дело в том, что пока мусульманские священнослужители не могут получить официального статуса, в первую очередь, потому, что для его получения необходимо итальянское гражданство, а большинство имамов в Италии – это мигранты, которые проживают в стране менее 10 лет, необходимых для оформления гражданства.

Однако после подписания соглашения отсутствие гражданства будет компенсировано прохождением специальных курсов в МВД Италии.

После успешного окончания курсов имамы получат статус «служителей культа», который даст им правовой иммунитет.

Однако для подтверждения статуса имамам придется регулярно проходить курсы повышения квалификации.

Islam-today