В Италии имамов наделят правовой неприкосновенностью
Власти Италии намерены наделить имамов страны официальным статусом «служителей культа».
Соответствующее соглашение с Союзом общин и исламских организаций в Италии будет подписано уже в ближайшее время.
Дело в том, что пока мусульманские священнослужители не могут получить официального статуса, в первую очередь, потому, что для его получения необходимо итальянское гражданство, а большинство имамов в Италии – это мигранты, которые проживают в стране менее 10 лет, необходимых для оформления гражданства.
Однако после подписания соглашения отсутствие гражданства будет компенсировано прохождением специальных курсов в МВД Италии.
После успешного окончания курсов имамы получат статус «служителей культа», который даст им правовой иммунитет.
Однако для подтверждения статуса имамам придется регулярно проходить курсы повышения квалификации.