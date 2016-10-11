Сегодня мусульмане отмечают День Ашура и верят, что пост в этот день может искупить грехи за два года

Сегодня мусульмане по всему миру отмечают День Ашура, в который принято вспоминать посланников Всевышнего. «Этот день – особо благодатен, ведь именно в этот день Всевышний почтил практически всех своих пророков первыми особыми знаками.

Мусульмане верят в то, что вэтот день было принято покаяние Адама. А Муса, или Моисей, беседовавший со Всевышним, был спасен от фараона и его войска. И в этот же день Иса (у мусульман так называют Господа нашего Иисуса Христа) был поднят на небеса, где пребывает и ныне, и мы продолжаем ждать его второго пришествия», - отметил известный российский богослов Фарид Салман.

В День Ашура принято возвеличивать Бога и его деяния. Мусульмане в этот день должны совершить как можно больше благих дел, а также выдержать пост. «Пост в эти дни может искупить грехи за два года», - подчеркнул богослов.

Islam-today