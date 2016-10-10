В Мекке закрыты южные ворота в Запретную мечеть

Генеральный президиум по делам двух Священных мечетей принял решение закрыть южные ворота в Запретную мечеть в Мекке. Связано это с работами по расширению территории главного мусульманского храма. Проект, напомним, предусматривает расширение мечети, так, что Матаф смогут посещать до 107 тысяч верующих в час.

Кроме того, после реализации проекта расширения территории мечети, благодаря использованию современных технологий, заметно повысится уровень обслуживания.

В 2015 году Хранитель Двух Святынь король Салман представил 5 проектов, которые должны стать частью третьего этапа проекта расширения территории Запретной мечети. Проекты эти, в частности, включают в себя строительство дополнительных двориков, туннелей, служебных помещений, а также первой кольцевой дороги.

Проект расширения территории Запретной мечети в Саудовской Аравии называют не иначе как «проектом века». Ожидается, что общая стоимость его реализации перевалит за 26 миллиардов. Ремонтные работы коснутся площади в 45 гектаров.

Планируется, что после завершения их мечеть сможет принимать на 1,2 миллиона верующих больше. Только новые дополнительные дворики будут одновременно вмещать до 250 тысяч верующих.

Islam-today