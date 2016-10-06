В Бангладеш женщина построила мечеть, которая совершенно не похожа на минарет

45-летняя мусульманка-архитектор Марина Табассум построила в Бангладеш мечеть, которая совершенно не вписывается в традиционные представления о том, как должны выглядеть мусульманские храмы.

Женщина решила отказаться от привычных минаретов и куполов, отдав предпочтение максимальной лаконичности, простоте и функциональности. Дизайн здания, которое теперь украшает столицу Бангладеш Доху, разработан так, что даже в очень жаркую погоду в нем сохраняется прохлада. «Я обошла все мечети вокруг.

Наверное, осмотрела не менее сотни зданий, чтобы понять, какими бывают мечети. После этого у меня в голове сложился образ, какой я хочу видеть мечеть собственного дизайна», - говорит архитектор.

Примечательно, что оригинальный подход к дизайну здания мусульманского храма оценили и эксперты. Мечеть, разработанная мусульманкой, получила престижную архитектурную премию Аги Хана.

Ислам сегодня