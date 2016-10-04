Шахматистки со всего мира в 2017 году наденут хиджаб

В 2017 году чемпионат мира по шахматам пройдет в Иране, где хиджаб для представительниц прекрасного пола является обязательным предметом одежды вне зависимости от вероисповедания.

На сайте Комиссия по женским шахматам Международной шахматной ассоциации уже появилась рекомендация к участницам будущего чемпионата уважать и считаться с культурными традициями принимающей страны.

Между тем, не все спортсменки восприняли новость с восторгом. К примеру, чемпионка США по шахматам Нази Паикидзе заявила, что не намерена проявлять уважение к «консервативным устоям» Ирана.

«Проводить один из важнейших в мире турниров для женщин в стране, где они обязаны носить хиджаб, просто неприемлемо», - отметила она.

Islam-today