Шахматистки со всего мира в 2017 году наденут хиджаб
15:01, 04 октября 2016Ислам
2241
Islam-today
В 2017 году чемпионат мира по шахматам пройдет в Иране, где хиджаб для представительниц прекрасного пола является обязательным предметом одежды вне зависимости от вероисповедания.
На сайте Комиссия по женским шахматам Международной шахматной ассоциации уже появилась рекомендация к участницам будущего чемпионата уважать и считаться с культурными традициями принимающей страны.
Между тем, не все спортсменки восприняли новость с восторгом. К примеру, чемпионка США по шахматам Нази Паикидзе заявила, что не намерена проявлять уважение к «консервативным устоям» Ирана.
«Проводить один из важнейших в мире турниров для женщин в стране, где они обязаны носить хиджаб, просто неприемлемо», - отметила она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter