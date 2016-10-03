Христианин и мусульманин издали необычный Коран со ссылками на Библию

Христианин и мусульманин сообща выпустили необычную версию Корана в переводе на английский язык, совместив аяты из священной книги со строфами из Библии.

«Коран со ссылками на Библию» был составлен и выпущен предпринимателем-мусульманином Сафи Каскасом и хирургом-ортопедом Дэвидом Хангерфордом, практикующим христианином. Два друга надеются, что эта книга поможет христианам понять связь между двумя религиями.

Хангерфорд и Каскас совместно обнаружили более 3000 строф в Библии, подходящих по смыслу к аятам из Корана, и разместили ссылки на них внизу каждой страницы издания с англоязычным тафсиром, сообщает IslamNews со ссылкой на DeseretNews.

«Мы надеемся, что христиане прочитают это, и их непонимание будет устранено, чтобы они могли посмотреть на мусульман как на часть авраамической традиции», — отметил д-р Хангерфорд.

islamnews.ru