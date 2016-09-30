Муфтий избил исламского богослова ботинком в прямом эфире на телеканале (видео)

На австралийском телевидении подрались два мусульманских богослова - журналист Мухаммад аль-Гити и муфтий сиднейской мечети Мустафа Рашид, сообщает IslamNews.

Драка произошла на телеканале LTC. Беседа не задалась сразу. Мужчины начали громко друг на друга кричать, после чего словесные аргументы переросли в кулачный бой. В процессе драки Мухаммад аль-Гити разулся и начал бить ботинком по голове своего соперника. Ранее Мустафа Рашид заявил, что мусульмане имеют право пить алкоголь, чем возмутил других других адептов ислама.

В побоище вмешались сотрудники телеканала, которым удалось остановить кулачный поединок. Средства массовой информации сообщают о том, что причиной драки послужили богословские споры. Отметим, в 2014 году Мустафа Рашид вызвал гнев мусульман после того, как сообщил, что вынес фетву, допускающую употребление алкоголя мусульманами.