В Дубае в Парке Корана впоявится "Пещера чудес"

В тематическом парке, посвященном мусульманскому священнописанию, в скором времени появится «Пещера чудес».

Представлять собой здание будет стеклянное помещение в виде тоннеля, в котором с помощью новейших интерактивных технологий будут воспроизведены упомянутые в Коране сюжеты.

По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит примерно 27 миллионов долларов. Напомним, «Парк Корана» в Дубае размещен на территории в 60 гектаров.

В парке высажены деревья и растения, упомянутые в мусульманском священнописании.

Кроме того, здесь есть открытий театр, детские площадки, дорожки для бега и катания на велосипеде, а также озеро и оазис.

"Ислам сегодня"