В Дубае в Парке Корана впоявится "Пещера чудес"
17:59, 28 сентября 2016Ислам
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islam-today.ru
В тематическом парке, посвященном мусульманскому священнописанию, в скором времени появится «Пещера чудес».
Представлять собой здание будет стеклянное помещение в виде тоннеля, в котором с помощью новейших интерактивных технологий будут воспроизведены упомянутые в Коране сюжеты.
По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит примерно 27 миллионов долларов. Напомним, «Парк Корана» в Дубае размещен на территории в 60 гектаров.
В парке высажены деревья и растения, упомянутые в мусульманском священнописании.
Кроме того, здесь есть открытий театр, детские площадки, дорожки для бега и катания на велосипеде, а также озеро и оазис.
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