Ислам для Украины традиционная религия - шейх Саид Исмагилов

Украина — это уникальный пример того, как можно находить взаимопонимание между представителями различных религий, образуя единую культурную среду, и именно в этом заключается специфика нашей страны.

Об этом заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов, сообщает "Ислам в Украине".

"Ислам для Украины — традиционная религия. Многие об этом не знают, но упоминания о первых мусульман на территории Украины появились в IIX—IX вв., то есть еще до принятия христианства в Киевской Руси. И это упоминания даже не о Крыме. В Приазовье, на Донеччине и Запорожчине сделаны археологические находки мусульманских захоронений, городищ и даже остатки мечетей. А позже мусульмане стали коренным населением определенных территорий, в частности Приазовья, Причерноморья и Крыма. Прежде всего речь идет о крымских татарах. С XII — XIII века Ислам стал государственной религией в Крымском ханстве. То есть для Украины Ислам — это традиция, культура и религия, которая уже много веков находится рядом с украинцами: христианами, иудеями, караимами", — рассказал Саид Исмагилов.

По словам религиозного деятеля, феномен южных территорий Украины в том, что история не фиксирует на них религиозных конфликтов, столкновений и войн. На протяжении веков«мусульмане и немусульмане нашли определенное понимание, определенный язык и стали даже друзьями и частью этой среды».

"И поэтому Украина имеет уникальный пример, как можно совместить то, что на других территориях совместить невозможно. Это, я думаю, специфика именно нашего региона", —подчеркнул Саид Исмагилов.