Певица из Татарстана извинилась за скандальный клип возле мечети
Татарская певица Резеда Ганиуллина извинилась после того, как мусульмане осудили недавнее видео с ее танцами, снятое на фоне мечети, сообщает radiosvoboda.org
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23 сентября муфтий Татарстана Рустам Батров заявил, что мусульмане не подадут на певицу в суд, поскольку она принесла свои извинения и сняла видео с соцсетей.
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На видео, которое до сих пор можно увидеть на YouTube, Ганиуллина поет и танцует на фоне «Белой мечети» в античном городе Болгар.
Это видео вызвало шквал критики со стороны мусульман, которые заявили, что подадут иск против Резеды Ганиуллиной по обвинениям в оскорблении их религиозных чувств.