Муфтий прокомментировал клип певицы, которая сняла видео на фоне мечети
15:36, 22 сентября 2016Ислам
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islam-today.ru
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал клип певицы, которая сняла видео на фоне Белой мечети в древнем городе Болгар.
"Мечеть – это не место для танцев. Булгарская земля особо значима для самосознания татарского народа. Отсюда берут свое начало исламские традиции татар. Это основа нашей культуры, наших обычаев. Пусть эстрадные певцы приходят в мечеть. Двери мечетей открыты для каждого. Но пусть приходят с тем, чтобы вознести молитвы Всевышнему, чтобы очистить свою душу. И мы с радостью поможем любому человеку, кто ищет знания об исламе и хочет жить полноценной духовной жизнью", – отметил, в частности, муфтий.
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