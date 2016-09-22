Муфтий прокомментировал клип певицы, которая сняла видео на фоне мечети

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал клип певицы, которая сняла видео на фоне Белой мечети в древнем городе Болгар.

"Мечеть – это не место­ для танцев. Булгарск­ая земля особо значим­а для самосознания татарского народа. Отсю­да берут свое начало ­исламские традиции та­тар. Это основа нашей­ культуры, наших обыч­аев. Пусть эстрадные ­певцы приходят в мече­ть. Двери мечетей отк­рыты для каждого. Но ­пусть приходят с тем,­ чтобы вознести молит­вы Всевышнему, чтобы ­очистить свою душу. И­ мы с радостью поможе­м любому человеку, кт­о ищет знания об исла­ме и хочет жить полно­ценной духовной жизнь­ю", – отметил, в частности, муфтий.

Islam-today