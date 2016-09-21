Ислам к 2070 году может стать самой распространенной религией в мире

Будучи самой быстро развивающейся религией мира, ислам к середине столетия может догнать по числу последователей христианство, а к 2070 году и вовсе станет самой распространенной на Земном шаре.

Такое мнение высказал кандидат исторических наук, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В данный момент самой распространенной религией в мире остается христианство – его исповедуют 2,2 миллиарда жителей планеты.

На втором месте находится ислам (1,6 миллиардов человек). На третьем – индуизм, число последователей которого составляет примерно 1 миллиард человек. Однако, по прогнозам эксперта, уже к 2050 году количество исповедующих мусульман достигнет 2,8 миллиардов человек, в то время как христиан будет порядка 2,9 миллиардов.

А еще через 20 лет ислам станет превалирующей по числу последователей религией мира. Примечательно, что, согласно тому же прогнозу, к середине этого столетия, в таких странах как Великобритания, Франция, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия христиане перестанут составлять большую часть населения.

Islam-today