В Саудовской Аравии сосчитали количество паломников: оказалось наименьшим за последние 10 лет
13:10, 19 сентября 2016Ислам
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В этом году хадж совершили 2,4 миллиона паломников / islam-today.ru
В этом году хадж совершили 2,4 миллиона паломников. Статистическое ведомство Саудовской Аравии подвело итоги хаджа 2016 года. Так, количество паломников, как внутренних, так и иностранных, оказалось наименьшим за последние 10 лет.
Если, к примеру, еще в 2007 году хадж совершили более 1,7 миллиона граждан иностранных государств и 746,5 тысяч саудовцев, то в 2016 году эти показатели составили 1,3 и 537,5 тысяч человек соответственно. Стали известны и некоторые другие статистические данные относительно паломников.
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