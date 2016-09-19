В Саудовской Аравии сосчитали количество паломников: оказалось наименьшим за последние 10 лет

В этом году хадж совершили 2,4 миллиона паломников. Статистическое ведомство Саудовской Аравии подвело итоги хаджа 2016 года. Так, количество паломников, как внутренних, так и иностранных, оказалось наименьшим за последние 10 лет.

Если, к примеру, еще в 2007 году хадж совершили более 1,7 миллиона граждан иностранных государств и 746,5 тысяч саудовцев, то в 2016 году эти показатели составили 1,3 и 537,5 тысяч человек соответственно. Стали известны и некоторые другие статистические данные относительно паломников.

Islam-today