В Пакистане сегодня смертник подорвал себя в мечети во время пятничного намаза, известно о 16 погибших

Сегодня в Пакистане произошел крупный теракт. Об этом сообщает Islam-today

В мечети, расположенной в селе Бутмана в районе Мохманд неподалеку от границы с Афганистаном, смертник подорвал себя прямо во время пятничного намаза.

На данный момент доподлинно известно о 16 погибших.

Помимо этого, как минимум, 20 человек получили ранения, в том числе и крайне тяжелые. «Смертник находился в переполненной мечети среди верующих.

Он что-то выкрикнул а затем раздался мощный взрыв», - сообщили свидетели происшествия. Сейчас на месте трагедии продолжают работать спасатели и полицейские.