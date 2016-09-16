В Пакистане сегодня смертник подорвал себя в мечети во время пятничного намаза, известно о 16 погибших
18:56, 16 сентября 2016Ислам
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Теракт унес жизни 16 человек / Islam-today
Сегодня в Пакистане произошел крупный теракт. Об этом сообщает Islam-today
В мечети, расположенной в селе Бутмана в районе Мохманд неподалеку от границы с Афганистаном, смертник подорвал себя прямо во время пятничного намаза.
На данный момент доподлинно известно о 16 погибших.
Помимо этого, как минимум, 20 человек получили ранения, в том числе и крайне тяжелые. «Смертник находился в переполненной мечети среди верующих.
Он что-то выкрикнул а затем раздался мощный взрыв», - сообщили свидетели происшествия. Сейчас на месте трагедии продолжают работать спасатели и полицейские.
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