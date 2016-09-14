В Израиле проживают почти 1,5 млн мусульман

В Израиле проживают порядка 1 миллиона 488 тысяч мусульман. Об этом в канун Курбан-байрама сообщили в израильском центральном статистическом бюро. Сообщается, в частности, что на данный момент мусульмане составляют 18% от общего населения страны.

За 2015 год число мусульман увеличилось на 34 тысячи человек. Согласно обнародованным данным, более 20% мусульман Израиля – 311 тысяч человек - проживают в Иерусалиме.

Они составляют более трети от всего городского населения. По статистике, на каждую мусульманскую семью Израиля в среднем приходится по 3,3 ребенка. 35% мусульманских семей состоят из 6 и более человек.

Порядка 45% трудоспособных мужчин являются профессиональными рабочими в строительстве и различных отраслях промышленности.

Islam-today