Хадж в Мекку в этом году совершили 1 млн 800 тыс мусульман

Хадж (паломничество) в Мекку в 2016 году совершили более 1 млн 862,9 тыс. мусульман, сообщил в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на статистическое управление Саудовской Аравии.

По информации телеканала, 1 млн 325 тыс. 372 паломника прибыли из-за рубежа, тогда как 537 тыс. 537 паломников в этом году - подданные Саудовской Аравии. Большинство паломников, совершивших хадж, были мужчины - более 1,08 млн человек.

На период хаджа приходится праздник Эйд аль-адха (Курбан-байрам). В этом году он отмечается в понедельник, 12 сентября. Обязательным обрядом этого праздника является заклание жертвенного животного (барана, козы, верблюда, коровы или буйвола), которое совершается после праздничной молитвы. Верующим рекомендуется не только самим употребить в пищу жертвенное мясо, но и раздать часть его в качестве милостыни и угощения.

В 2016 году на хадж в Мекку в Саудовской Аравии ожидалось прибытие свыше 1,5 тысяч паломников из разных стран. 11 сентября, на горе Арафат собралось около полутора миллиона мусульман, которые молятся и читают Коран. Мусульмане верят в то, что пророк Мухаммед в последний раз проповедовал именно на этом месте.

strana.ua