Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам

Мусульмане празднуют один из двух своих главных праздников – Курбан-Байрам (по-арабски Ид аль-Адха — "праздник жертвоприношения"); верующие собираются в мечетях на молитву, а также совершают обряд жертвоприношения.

Мусульманский праздник Курбан-байрам приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа ("месяц совершения хаджа"). В Коране изложена библейская история о том, что однажды пророку Ибрахиму (Аврааму) явился ангел и передал повеление Всевышнего принести в жертву своего первенца. Отец и сын смиренно приготовились исполнить волю Божию. Когда Ибрахим почти совершил жертву, Всевышний сделал так, что нож не смог резать. В итоге жертва была заменена бараном. Мусульмане считают, что эти события произошли в долине Мина – недалеко от места, где сейчас расположен священный для ислама город Мекка.

Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

РИА Новости