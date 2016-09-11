В Саудовской Аравии мусульмане собираются на хадж - ежегодное паломничество в Мекку.

Ожидается, что в этом году в хадже примут участие около 1,5 млн человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

В стране усилены меры безопасности. В радиусе двух километров от мечети Масджид аль-Харам, находящейся в Мекке и являющейся одной из главных святынь для мусульман, запрещено автомобильное движение. На пути паломников установлены пропускные пункты.

В прошлом году в возникшей во время хаджа давке в долине Мина погибли более 2 тысяч человек. Среди них было много граждан Ирана.

Сначала в Мекке пройдут религиозные церемонии, а затем паломники отправятся в долину Мина, которая находится в 5 км от Мекки. Оттуда они пойдут к горе Арафат, где совершат основные обряды хаджа. Паломники идут по стопам пророка Мухаммеда. Большинство преодолеют расстояние в 25 километров пешком.

Причиной прошлогодней давки в долине Мина стало то, что на мосту Джамарат столкнулись две большие группы паломников, идущих в разных направлениях.

К новому хаджу дороги в Мине были расширены. Кроме того, саудовские власти раздают паломникам специальные электронные браслеты, которые будут содержать их личную информацию. Они помогут опознать людей в случае, если они погибнут или будут ранены.