В Саудовской Аравии на паломников в Мекку наденут электронные браслеты

Электронные браслеты являются одной из мер безопасности, направленных на защиту 2 миллиона паломников от столпотворений, давки и экстремистских угроз.

Через год после самой серьезной катастрофы во время хаджа за последние 30 лет, Саудовская Аравия обеспечивает паломников электронными браслетами и использует больше камер наблюдения, чтобы избежать повторения давки, в результате которой погибли сотни людей и ухудшились и без того напряженные отношения с Ираном.

Паломничество мусульман, которое начинается в пятницу, 9 сентября, приведет 2 миллиона приверженцев ислама к самым священным местам в Мекке. В это время также особое внимание будет уделяться тревогам по поводу деятельности боевиков после того, как в начале июля террорист-смертник убил четырех солдат в соседнем городе Медина – втором в исламе городе по количеству святынь.

Саудовская Аравия – хранительница самых почитаемых мест ислама – делает ставку на свою репутацию в вопросах организации хаджа – одного из пяти столпов ислама. Каждый трудоспособный мусульманин, который может позволить себе, обязан совершить хадж, по крайней мере, один раз в своей жизни.

Престиж хаджа пострадал после катастрофы 2015 года, в результате которой, по сообщениям Эр-Рияда, погибли 769 паломников. Это самое высокое количество человеческих жертв во время хаджа после давки в 1990 году. Но подсчет жертв в странах, которые репатриировали тела, показал, что, вероятно, в давке погибло более 2000 человек, в том числе более 400 иранцев.